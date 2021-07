Covid, quattro nuovi casi: in totale sono 128 in città, due guariti

Gela. Rimane stabile il numero compolessivo di contagiati da Covid in città. In totale, sono 128. Nelle ultiome ventiquattro ore, vengono segnalati quattro nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare. Due, invece, i guariti. Non risultano nuovi ricoveri. In provincia, i nuovi casi riguardano 27 pazienti di Mazzarino, 3 di Caltanissetta, 3 di San Cataldo, 2 di Vallelunga Pratameno e 1 di Niscemi.