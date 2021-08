Covid rallenta in città, 23 nuovi casi e 50 guariti: a Niscemi 83 positivi

Gela. Il contagio Covid in città sembra più contenuto, almeno da alcuni giorni. Anche nelle ultime ventiquattro ore, è maggiore il numero di guariti rispetto a quello dei nuovi casi di positività. I nuovi contagiati, in isolamento domiciliare, sono ventitrè a fronte di cinquanta guariti. La curva complessiva dei positivi tocca 617 casi, oltre ad un ricovero in una struttura fuori provincia. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria, mentre un altro è stato dimesso. Il totale dei ricoveri è di quattordici.