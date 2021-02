Covid, Sala “E’ arrivata la terza ondata, serve responsabilità”

MILANO (ITALPRESS) – “La terza ondata pandemica è arrivata spinta dalla variante inglese. Era prevista ed è successo. Esiste una chiara prevedibilità nei trend di contagio e alcuni nostri comportamenti l’hanno favorita: gli assembramenti fuori allo Stadio di San Siro e i Navigli, diventati set ideale per catturare un’immagine di gente assembrata. A volte il rispetto delle regole manca davvero. Ieri sera ho girato per la città e visto troppi, troppi gruppetti di persone a chiacchierare con la mascherina abbassata. I gruppi sono talmente tanti che diventano incontrollabili per le forze dell’ordine, ma da oggi rafforzeremo i controlli. Ne ho parlato con il questore e ho chiesto un intervento deciso per il weekend”. A dirlo il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un video sulla sua pagina Facebook. “Da lunedì siamo in zona arancione. Più abbassiamo la guardia, più paghiamo pegno. Tenete un comportamento corretto e adeguato al difficile momento”, ha poi aggiunto.(ITALPRESS).