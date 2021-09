Covid, scende ancora la curva dei positivi: sono 451, 22 nuovi casi e 58 guariti

Gela. Nelle ultime 24 ore in città sono 22 i nuovi casi Covid, tutti in isolamento domiciliare. I guariti però sono 58. Un paziente è stato dimesso dalla degenza ordinaria e si trova in isolamento domiciliare. Non risultano nuovi ricoveri in città. In base ai dati Asp, l’unico decesso si registra per un paziente di Caltanissetta. La curva totale dei positivi in città è a 451.