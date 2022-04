Covid, scende ancora la linea del contagio in città: “Mascherine anche in processione”

Gela. In città, la linea del contagio Covid è in netta decrescita. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 48 i nuovi casi, in isolamento domiciliare. I guariti, invece, 113. In totale, i contagiati sono 1.009, in evidente riduzione rispetto alle scorse settimane. Tre pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria e due sono stati dimessi. Nel resto della provincia, i nuovi casi riguardano 60 pazienti di Caltanissetta, 18 di San Cataldo, 15 di Niscemi, 8 di Sommatino, 6 di Butera, 6 di Riesi, 5 di Mussomeli, 3 di Delia, 3 di Milena, 3 di Vallelunga Pratameno, 2 di Mazzarino, 2 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Serradifalco, 2 di Sutera e 1 di Villalba. I guariti sono 71 di Caltanissetta, 35 di San Cataldo, 19 di Niscemi, 11 di Riesi, 9 di Mussomeli, 8 di Serradifalco, 7 di Butera, 4 di Delia, 3 di Acquaviva Platani, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Sommatino, 2 di Sutera, 2 di Villalba, 1 di Campofranco, 1 di Marianopoli, 1 di Resuttano e 1 di Vallelunga Pratameno. Ricoverati in degenza ordinaria, un paziente di San Cataldo e uno di Caltanissetta. Dimessi dalla degenza ordinaria, un paziente di Serradifalco, uno di Caltanissetta e uno di San Cataldo. Deceduto, invece, un paziente di Caltanissetta.