Covid sferza la provincia, 252 positivi: prefetto, “più controlli ma rispettate regole”

Gela. I numeri del contagio da Covid fanno paura in città ma anche nell’intero territorio provinciale. Questa mattina, il prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani ha coordinato una riunione di urgenza. C’erano rappresentanti dei Comuni di Gela, Caltanissetta, Niscemi, San Cataldo e Mussomeli, le forze dell’ordine, i manager Asp, il Nil dei carabinieri e gli ispettori del lavoro. Sono 252, in totale, i positivi al Covid in provincia. 222 sono in isolamento domiciliare, 27 ricoverati e 3 in terapia intensiva. E’ stato ribadito il rafforzamento dei controlli, soprattutto nei Comuni più a rischio, Gela e Niscemi. L’ispettorato effettuerà verifiche nei locali, per la garanzia delle misure di prevenzione e il rispetto degli orari di chiusura, adesso definiti in città con un’ordinanza firmata dal sindaco Lucio Greco. I rappresentanti degli esercenti (Confcommercio e Confesercenti) hanno spiegato che la categoria rispetterà le nuove norme, ma c’è forte preoccupazione per la tenuta economica del settore delle cerimonie, sempre più colpiti dalle restrizioni.