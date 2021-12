Covid, “situazione preoccupante a Gela”: prefetto, “evitare eventi e feste”

Caltanissetta. Il contagio Covid in città preoccupa, più che in altri Comuni della provincia. E’ emerso durante un confronto che è stato voluto dal prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia. Il direttore sanitario Asp, Marcella Santino, ha parlato proprio di situazione “preoccupante” a Gela e a Delia, a seguito dell’impennata dei contagi da Covid. Il prefetto ha chiesto a tutti i sindaci di rafforzare l’informazione sulle misure anti-contagio e a sensibilizzare ancora di più, per evitare assembramenti e contatti, non necessari. Per il prefetto, inoltre, bisognerebbe evitare l’organizzazione di feste ed eventi. Al momento, però, non c’è nessun divieto.