Covid, Speranza “Fondamentale proteggere i più fragili”

ROMA (ITALPRESS) – “Si avvicina l’autunno e dobbiamo essere pronti ad affrontare il Covid-19 che rappresenta ancora una sfida. I vaccini sono una leva cruciale per proteggere i più fragili. Tutti i Paesi e le istituzioni internazionali devono agire in modo coordinato e deciso per sostenere le campagne anche con i vaccini aggiornati e per contrastare la disinformazione”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento al vertice dei ministri della salute UE in corso a Praga.(ITALPRESS).- credit photo agenziafotogramma.it –