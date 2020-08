Covid, stop a discoteche e “attività ballo” della movida: mascherine anche all’aperto

Roma. Stop alle danze. Passato Ferragosto in Italia non si balla più. Il governo ha deciso di sospendere tutte “le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico” a partire da oggi, in tutta Italia, e di obbligare all’uso di mascherine dalle 18 alle 6, anche all’aperto, nei luoghi pubblici. La decisione, che avrà effetto almeno fino al 7 settembre e che era stata anticipata, è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico, Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli, si sono riuniti in videoconferenza con i governatori regionali per un vertice urgente, dopo il continuo aumento dei contagi da Covid.