Covid, sul territorio contagi in aumento: sanitari, “vaccini e Omicron non preoccupa”

Gela. Contagio altalenante nell’ultima settimana di report sull’andamento del Covid in Provincia. I picchi di nuovi contagiati sono stati diversi durante gli ultimi giorni anche se il più delle volte sono andati di pari passo con il dato delle guarigioni, mantenendo così il dato dei positivi abbastanza stabile. A Gela si registra 87 positivi in isolamento domiciliare, in città tornano anche i ricoveri. Sono tre infatti i pazienti che hanno dovuto ricorrere alle cure del reparto di Malattie Infettive del Vittorio Emanuele. Preoccupa un po’ di più invece la zona nord della Provincia, dove a Mussomeli ad esempio, si sono registrati 9 nuovi contagi sabato e 5 domenica. E i casi totali sfiorano quota 80 (77 in isolamento, 2 in ospedale). Numeri alti per una comunità di appena diecimila abitanti. Numeri in lieve rialzo dunque, ma che rientrerebbero nelle previsioni epidemiologiche dell’Asp che infatti predica un certo ottimismo.