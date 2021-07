Covid, superati i 300 casi: 48 nuovi positivi, ecco tutte le restrizioni

SPOSTAMENTI: vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi

COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021.

ATTIVITA’ COMMERCIALI: Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 26, comma 2. 2.

CHIUSURA MERCATI SETTIMANALI E RIONALI salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

• ATTIVITA’ CONSENTITE: le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

ATTIVITA’ DI SERVIZI DI RISTORAZIONE: Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense, Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati,

ASPORTO FINO ALLE ORE 22:00

DOMICILIO H24

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA: Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico: Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

ATTIVITA’ INERENTI SERVIZI ALLA PERSONA: Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.

ATTIVITA’ CONSENTITE: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia ; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse

ATTIVITA’ NON CONSENTITE : PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI