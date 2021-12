Covid, un nuovo decesso in città: quindici positivi nelle ultime ventiquattro ore

Gela. Quindici nuovi casi di positività al Covid (in isolamento domiciliare), in città, nelle ultime ventiquattro ore. In totale, la curva arriva a 581 contagiati. Asp comunica anche il decesso di un paziente gelese, positivo al Covid. E’ il novantottesimo, dall’inizio della pandemia. I guariti, invece, sono tredici e un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria.