Covid, un solo nuovo caso ma aumento ricoveri: paziente in rianimazione

Gela. Un solo nuovo caso Covid in città, nelle ultime ventiquattro ore. Un paziente risulta guarito, ma aumentano i ricoveri. Due positivi, già in isolamento domiciliare, sono stati ricoverati in degenza ordinaria. Un altro paziente si è aggravato e dalla degenza ordinaria è stato trasferito in rianimazione. La curva complessiva rimane ferma a 84 contagiati.