Covid, ventuno contagi in città nelle ultime 24 ore: 38 guariti

Gela. Il numero dei nuovi contagi da Covid in città rimane ancora elevato. Nelle ultime ventiquattro ore, sono ventuno, tutti in isolamento domiciliare. Trentotto, in totale, sono invece i guariti. Cinque pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria, mentre due risultano dimessi. In totale, sono tre i decessi. Si tratta di pazienti di Caltanissetta e Milena e di uno arrivato da fuori provincia. I nuovi positivi sono 18 a Caltanissetta, 3 a Mussomeli, 2 a Mazzarino, 2 a Milena, 2 a Niscemi, 2 a Resuttano, 2 a Sommatino, 1 a Bompensiere, 1 a Campofranco, 1 a San Cataldo e 1 a Vallelunga Pratameno.