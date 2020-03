Crai gruppo Radenza, ambienti sicuri e controllo dei prezzi contro il coronavirus

“Oltre a questi accorgimenti basilari, abbiamo sempre garantito e lo faremo senza alcuna interruzione, la costante fornitura di tutti i beni di generi alimentari e soprattutto il contenimento dei prezzi, scongiurando ogni atteggiamento speculativo su ogni tipo di prodotto. Abbiamo inoltre aumentato la frequenza del volantino, portandolo da 10 a 7 giorni, in modo da garantire sempre migliori offerte e prezzi sempre più convenienti in piena linea con la politica dei prezzi che il gruppo Radenza pratica da sempre e che ha rappresentato la chiave di successo dell’intero gruppo. Con una apposita nota, al fine di scongiurare anche tra i nostri affiliati ogni forma di possibile speculazione sui prezzi dei prodotti applicando aumenti non giustificati abbiamo invitato tutti, soprattutto in questo periodo, ad aderire alle campagne promozionali come da regolare programma e pubblicizzate nei diversi canali di comunicazione, continuando in questo modo a garantire ai nostri consumatori la convenienza di sempre. Si tratta di un momento particolarmente delicato, conclude Danilo Radenza, che dovrà essere affrontato con grande senso di responsabilità da parte di tutti noi. Come Cedi ci impegniamo continuamente ad ottenere e condividere le migliori condizioni commerciali per offrire a tutti i nostri clienti il miglior servizio possibile. Abbiamo affidato a tutti i punti vendita il compito di trasferire i nostri valori che soprattutto in piena emergenza Coronavirus, sono quelli della condivisione e della solidarietà”.