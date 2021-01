Crai “Radenza”, borse di studio per vivere un’estate all’estero con Intercultura

Ultimi giorni per iscriversi al concorso di Intercultura e vivere un’estate all’estero. Per gli studenti delle scuole superiori siciliane il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è quello del 20 gennaio 2021, giornata in cui si chiuderanno le iscrizioni.

In questi mesi non si è mai fermata la volontà delle giovani generazioni di partire per programmi di mobilità studentesca. Tanti studenti guardano al futuro, sperando in uno scenario diverso e pianificano di poter fare un’esperienza indimenticabile di vita e di studio all’estero. Per questo CRAI Gruppo Radenza ha deciso di sostenere l’Associazione onlus Intercultura e istituire 3 borse di studio per programmi estivi di approfondimento linguistico di 4 settimane, in Danimarca, Irlanda (Cork, Dublino, Sligo e Wexford), Regno Unito (Galles), Russia e Spagna (www.intercultura.it/estivi). Le borse sono destinate a studenti meritevoli, residenti e iscritti in una scuola secondaria di II grado in Sicilia. In particolare, due borse di studio saranno assegnate a studenti residenti in Sicilia e la terza agli adolescenti della zona di Ragusa che abitano nei Comuni con i seguenti CAP: 97100, 97010, 97014, 97015, 97016, 97018.

L’iniziativa è rivolta agli studenti nati tra il 1° giugno 2002 e il 31 luglio 2006, con media scolastica degli ultimi 2 anni (a.s. 2018-2019 e a.s. 2019-2020) uguale o superiore all’8 e con reddito familiare fino a 65.000€. Gli interessati potranno partecipare alle selezioni per le borse di studio iscrivendosi sul sito di Intercultura, entro il 20 gennaio 2021. Tutte le informazioni sono disponibili al link: www.intercultura.it/crai-gruppo-radenza/

Un’esperienza all’estero aiuta le giovani generazioni ad allargare i propri orizzonti e a sviluppare competenze indispensabili per saper vivere e operare in un mondo sempre più connesso e globalizzato, quali lacapacità di adattamento, abilità di problemsolving, necessità di comunicare in un contesto sconosciuto, senso di disciplina, capacità di organizzazione personale e capacità linguistiche: tutti elementi da inserire nel proprio curriculum professionale, che portano ai saperi del XXI secolo, imprescindibili nella formazione personale e professionale dei nuovi cittadini del mondo.

Studenti e genitori interessati a ricevere maggiori informazioni sui programmi possono contattare i volontari siciliani della propria zona di residenza, chiamando il responsabile dei programmi all’estero. I numeri di telefono sono consulatabili ai lnk: www.intercultura.it/volontari/i-centri-locali/