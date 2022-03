Criptovalute: perché l’investimento a lungo termine risulta più vantaggioso

Strategie di investimento in criptovalute: perché quella a lungo termine è considerata più sicura

Avevamo accennato all’inizio al carattere estremamente volatile delle criptovalute. Chi vi investe ne è a conoscenza e può scegliere di scommettere sull’eventualità di rialzi di consistente entità, immediati e repentini nel breve periodo; oppure, mantenere investito il capitale per più mesi o anni, con la prospettiva di guadagni minori, ma progressiva nel tempo, sul lungo periodo. Tutto dipende dalla disponibilità e l’apertura al rischio. Nell’immediato, infatti, si possono realizzare o grandi profitti o grandi perdite. Immobilizzare il denaro sotto forma di criptovalute più a lungo, invece, consente che potenziali picchi in alto e in basso del loro controvalore in moneta fiat, si controbilanciano, minimizzando le possibili perdite a fronte della probabilità statistica di profitti.

In breve, ognuno dovrebbe iniziare a investire in criptovalute solo dopo previa e approfondita consultazione informativa con nozioni autorevoli. In seguito, in base alle possibilità del portafoglio, può decidere se mettersi in gioco, rischi annessi: scegliere.