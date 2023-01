Crisi atti finanziari, dodici consiglieri chiedono seduta urgente: “Giunta e dirigente in aula”

Gela. In consiglio comunale non arriveranno atti finanziari, a maggior ragione con il no della giunta ai correttivi proposti dal dirigente al bilancio. Non ci sono tempi precisi neppure per il consuntivo 2021, mentre le verifiche sono ancora in corso. L’assise civica, con una richiesta firmata da dodici consiglieri e caldeggiata anzitutto dalla commissione bilancio, ha però deciso di andare in contropiede. E’ stata protocollata l’istanza per una seduta urgente, da tenersi giovedì, ultimo giorno utile per i correttivi, in base alla procedura attivata dal dirigente al bilancio. Già la commissione aveva ottenuto il sì ad un atto di indirizzo che impegnava l’amministrazione a far pervenire il consuntivo 2021 proprio entro il 19 gennaio e quello 2022 non oltre fine aprile. Impegno, politicamente non vincolante, che però non verrà osservato. Non ci sono le condizioni per l’approdo di atti finanziari, che mancano ancora di tanti pezzi. Sono soprattutto gli esponenti di opposizione a spingere affinché, in aula, siano direttamente la giunta e il dirigente a spiegare le ragioni della mancata presentazione degli atti finanziari e dei correttivi (stoppati dal sindaco e dagli assessori). Una garanzia in più per un civico consesso, che senza troppe distinzioni, ha sempre dimostrato di non credere per nulla alla fondatezza della segnalazione attivata dal dirigente, considerata quasi la porta verso un dissesto anticipato ma in mancanza di veri e propri atti finanziari.