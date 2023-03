Crisi bilancio, affondo su assenze dirigenti: “Dove sono atti?”, Morselli, “c’è chi spettacolarizza”

Gela. Il dibattito sulla situazione finanziaria dell’ente comunale senza i dirigenti. In aula, in serata, è subito balzato agli occhi di tutti che nessuno dei dirigenti ha risposto alla convocazione. Successivamente è arrivato l’architetto Antonino Collura. La presenza era stata richiesta dal presidente dell’assise civica Salvatore Sammito e dai capigruppo, per cercare di capire quale fosse, ad oggi, la situazione complessiva dei settori e dei riaccertamenti. In apertura, il sindaco Lucio Greco ha parlato di un impegno costante per cercare di superare la crisi. “Non stiamo perdendo neanche un giorno”, ha detto. Il neo segretario generale Carolina Ferro ha fatto riferimento ad uno stato comunque complesso, con il peso dei debiti fuori bilancio e i riaccertamenti in corso. La fase di verifica degli attivi e passivi non è ancora conclusa. “I dirigenti non hanno rispetto del consiglio comunale. Non c’è solo il termine del 14 maggio per le misure correttive ma anche fine aprile per il rendiconto 2021”, è intervenuto il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero. Anche il presidente Sammito è parso molto contrariato dall’assenza dei dirigenti. “Anche oggi non ci è stato detto nulla e non sappiamo quale sia la situazione dei conti dell’ente – ha detto la grillina Virginia Farruggia – avevamo richiesto la presenza dei dirigenti e non c’è nessuno”. “Ci vogliono le carte – è intervenuto il capogruppo FI Rosario Trainito – dove sono gli atti? Da mesi il sindaco parla di collaborazione. Ma come dovremmo collaborare senza atti. Non sta perdendo neanche un giorno? E’ suo dovere”. Dai banchi dei pro-Greco il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli si è scagliato contro “la spettacolarizzazione della crisi finanziaria”. “C’è chi vuole alzare la voce e farla più grossa – ha detto – allora si sbaglia. Partiamo dal 2010. Questo ente ha pagato 210 milioni di euro di debiti per gli espropri. Non c’è mai stata un’azione di rivalsa. C’è chi ha governato non per il bene di quest’ente. I dirigenti sono in aula e non c’è bisogno di rinviare per spettacolarizzare ulteriormente”. L’esponente di Fratelli d’Italia Salvatore Scerra ha ribadito i tempi lunghi degli accertamenti.