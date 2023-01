Crisi bilancio, su atti finanziari Sammito sollecita segretario: atto d’indirizzo della commissione

Secondo Sammito, il segretario deve rispettare i “termini di legge” per la trasmissione degli atti finanziari. Lo stesso dirigente, nei giorni precedenti al periodo festivo, ha attivato la procedura di segnalazione delle criticità ma senza che l’assise civica abbia mai avuto modo di valutare gli atti finanziari. E’ una delle ragioni che alimenta la tensione sull’asse consiglio-burocrazia comunale. In serata, intanto, proprio il consiglio probabilmente si troverà a pronunciarsi su un altro atto di indirizzo, sempre legato all’emergenza degli atti finanziari. L’ha predisposto la commissione bilancio, presieduta dall’esponente di Fratelli d’Italia Pierpaolo Grisanti. Tra i più critici rispetto alle scelte del segretario generale, ci sono scuramente l’altro esponente FdI Salvatore Scerra e il consigliere di Rinnova Alessandra Ascia (a loro volta componenti della commissione). Scerra, già questa mattina durante il confronto con gli esperti, ha sostenuto la necessità di far arrivare in aula gli atti finanziari. Con l’atto di indirizzo della commissione pare si voglia proprio sollecitare la trasmissione degli atti finanziari, a partire dal rendiconto che però secondo il segretario Patti non potrà essere varato se non dopo nuove verifiche.