Crisi cinquestelle, Conte in Sicilia riparte da Di Paola: nominato coordinatore regionale

Roma. I risultati delle amministrative, a partire da quelle siciliane, non hanno affatto soddisfatto i vertici nazionali del Movimento cinquestelle. Nelle scorse ore, l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ha annunciato una “fase 2”, con i grillini che tenteranno di ritornare tra la gente, per avere un seguito che sembra non corrispondere più a quelle che furono le intenzioni originarie. Anche in provincia, i risultati alle amministrative segnano risultati in rosso per i grillini. Nel corso del suo intervento, Conte ha annunciato che il movimento si affida ai territori e ci saranno coordinatori regionali. Per la Sicilia, la scelta è ricaduta sull’attuale capogruppo all’Ars, Nuccio Di Paola. Il suo rapporto politico con Conte non è mai stato in discussione e l’ex premier l’ha scelto per cercare di risalire la china, nella prospettiva di altre scadenze elettorali importanti, a partire dalle regionali. I pentastellati non possono più permettersi battute d’arresto sonore come quella delle amministrative appena conclusesi. Conte vuole rifondare un movimento, che abbia tra le prerogative organizzative quella dei gruppi territoriali.