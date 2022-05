Crisi Consorzio bonifica, all’Ars passa emendamento M5s: Di Paola, “fondo da 550 mila euro”

Gela. Un contributo straordinario da 550 mila euro. È passato all’Ars l’emendamento presentato dal Movimento 5 stelle, con primo firmatario il parlamentare regionale Nuccio Di Paola. Il fondo è destinato al Consorzio di bonifica locale. I lavoratori, nelle ultime settimane, anche nel corso di un’assemblea, hanno ribadito tutte le loro preoccupazioni per le difficoltà nell’ottenere le retribuzioni. Di Paola e il gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle, all’Ars, hanno ottenuto l’approvazione dello stanziamento straordinario. “Ho avuto modo di confrontarmi con i lavoratori e con i sindacati – dice Di Paola – e so benissimo che le difficoltà sono enormi. In questi ultimi anni, i Consorzi di bonifica in Sicilia sono stati letteralmente distrutti. È una delle prime volte di un contributo straordinario destinato al Consorzio di bonifica locale. Era una soluzione necessaria anche per attenuare le tante preoccupazioni dei lavoratori. Sicuramente non è uno stanziamento che può risolvere tutti i problemi ma andrà comunque a garantire somme ulteriori che al momento non c’erano”. Sindacati e lavoratori, anche nel corso della recente assemblea, avevano già annunciato lo stato di agitazione, senza escludere iniziative plateali. L’emendamento approvato dall’Ars arriva proprio in una fase, tra le più difficili negli ultimi anni.