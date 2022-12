Crisi Consorzio bonifica, 550 mila euro dalla Regione: riscontro a richiesta Di Paola

Gela. Le somme, per un totale di 550 mila euro, sono state materialmente trasferite sui conti del Consorzio di bonifica locale, che da anni ormai sta attraversando una crisi che non sembra avere fine. Lo stanziamento potrebbe essere importante, anzitutto per attenuare il bisogno di liquidità di un Consorzio i cui dipendenti non riescono ad avere pagamenti regolari. Gli stipendi tardano anche fino a sei mesi. Gli uffici tecnici della Regione hanno dato conferma del trasferimento delle somme, rispondendo ad una nota del vicepresidente dell’Ars, il parlamentare grillino Nuccio Di Paola. A Palermo, gli uffici erano incappati in un disguido di pura burocrazia, con le somme impegnate prima che il relativo capitolo di spesa potesse transitare dal dipartimento sviluppo rurale e territoriale a quello agricoltura. Quindi, il decreto che era stato rilasciato a settembre è stato annullato a novembre. Il pagamento è stato formalizzato ad inizio settimana.