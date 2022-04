Crisi Consorzio di bonifica, Flai: “Incontro in prefettura, ora stato di agitazione”

“Migliaia di famiglie trovano sostentamento nel settore primario e si corre il rischio di vedere vanificati tutti gli sforzi per l’assenza della politica e dell’ente pubblico che non riesce a garantire l’acqua indispensabile per una agricoltura di qualità e non garantisce un futuro certo ai propri dipendenti. Manutenzione ordinaria inesistente, dighe perennemente piene di fango tanto da rendersi necessario lo sversamento dell’acqua a mare, reti di distribuzione oramai fatiscenti e scarsa manutenzione degli invasi, mancato introito dei canoni di irrigazione, carenza della pianta organica a cui si sopperisce utilizzando gli Lsu, che dovrebbero essere a supporto dei lavoratori a tempo indeterminato, a cui viene demandata sia la manutenzione che la distribuzione. A questi vanno aggiunti le lavoratrici e i lavoratori ex contrattisti che oramai gestiscono gli uffici nonostante il loro sia un contratto part-time. Nei prossimi giorni incontreremo le associazioni e comitati spontanei degli agricoltori della Piana di Gela per ascoltare il loro punto di vista e trovare soluzioni condivise”, dicono i sindacalisti.