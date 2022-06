Crisi Consorzio di bonifica, Regione sblocca 170 mila euro per i pagamenti ai lavoratori

Gela. Il Consorzio di bonifica si trova ad affrontare una forte crisi, con pochi precedenti. I lavoratori hanno riportato alla luce condizioni di enorme difficoltà, con stipendi pagati dopo mesi e attività da svolgere in campagna, che però non consentono di dare seguito alle tante richieste degli agricoltori. Nelle aree rurali, l’acqua è un miraggio, a causa di dighe che non possono assicurare neanche il servizio minimo, e i lavoratori del Consorzio di bonifica hanno chiesto l’intervento delle istituzioni per essere messi nelle condizioni di andare avanti. E’ fissato un incontro in prefettura, dopo la denuncia della Flai-Cgil, che nelle scorse settimane ha organizzato un’assemblea. In Regione, nelle scorse ore, è stato sbloccato uno degli acconti del contributo totale da 840 mila euro, destinato agli stipendi dei lavoratori a tempo indeterminato. Tra lo scorso febbraio e aprile, erano stati rilasciati altri due acconti, per un totale di circa 250 mila euro. L’assessorato all’agricoltura, adesso, ha autorizzato il versamento di 171 mila euro, a chiudere la tranche semestrale. Somme che dovrebbero servire a limitare le enormi difficoltà, anche per le retribuzioni.