Crisi Covid, antiracket: “Chi ha denunciato usurai rischia di perdere i mutui concessi”

Gela. Sono tanti gli imprenditori e gli esercenti che già risentono del lungo stop delle loro attività, causato dalle restrizioni imposte per l’emergenza Covid-19. In città, i morsi della crisi sono ancora più gravi, in un contesto economico fortemente debilitato da ritardi e mancato sviluppo. Tra chi patisce gli effetti di quanto sta accadendo ci sono imprenditori e commercianti che in passato hanno denunciato i loro usurai e che sono riusciti a ripartire attraverso l’accesso ai fondi per i mutui agevolati. Senza lavorare, tanti rischiano di non poter rispettare le scadenze per il pagamento delle rate. Vennero sostenuti nel loro percorso di denuncia dalle associazioni antiracket e la Federazione italiana ha chiesto ufficialmente che la moratoria sui mutui si applichi anche in questi casi.