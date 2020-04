Crisi Covid, sindaco riapre a dialogo con parti sociali: “Senza fondi straordinari default Comuni”

Gela. Lo aveva già spiegato durante la seduta di consiglio comunale di giovedì. Senza stanziamenti straordinari anche il Comune rischia il default, dato che non ha risorse sufficienti a sostenere l’impatto sociale dell’emergenza Covid. Il sindaco Lucio Greco lo ribadisce, dopo aver detto no alla proposta dell’uso delle royalties, da destinare alle attività in crisi, formulata dai sindacati e dalle organizzazioni datoriali. “So bene che se si vogliono dare delle risposte concrete ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, bisogna partire dai Comuni, enti in prima linea chiamati a dare i primi segnali – dice – ma so altrettanto bene che è illusorio pensare di potere agire da soli, senza tenere conto, quantomeno, del contesto regionale. Per rafforzare il tessuto economico della nostra città dobbiamo necessariamente collaborare con tutte quelle associazioni che, come l’Anci Sicilia, hanno già provveduto a costituire gruppi di lavoro in grado di individuare le migliori soluzioni al fine di garantire un ritorno alla normalità. Senza gli strumenti economici e finanziari adeguati non è pensabile esigere dai Comuni più di quanto si stiano sforzando a dare”.