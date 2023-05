Crisi dighe, Greco ha incontrato dirigente Consorzio: “Agricoltori non vanno abbandonati”

Gela. Acqua sversata a mare anziché nei campi. I consorziati pagano per un servizio irriguo non corrisposto. Sono questi i motivi per cui il sindaco Lucio Greco ha incontrato ieri il dirigente del Consorzio di Bonifica Gela 5, Gaetano Petralia. Le proteste degli operatori sono legittime ed il primo cittadino ha esternato tutta la sua preoccupazione. “Ho chiesto un quadro sintetico sugli invasi di Cimia, Disueri e Comunelli. Ci rivedremo domani per affrontare le tematiche relativa alla manutenzione ordinaria ed evitare che l’acqua venga versata in mare. Gli agricoltori sono lasciati nel totale abbandono. Non escludo iniziative alla Regione. Serve immediatamente un tavolo tecnico”, ha spiegato il sindaco.