Crisi e adesso gli sfratti, in bilico i supermercati “Forté” in città: futuro a rischio

Gela. La proprietà della società catanese che gestisce il marchio “Forté” attraversa una fase di forte crisi. I legali ne hanno chiesto l’amministrazione controllata. Difficoltà dei conti che producono effetti anche in città. Negli ultimi giorni, si è fermata l’attività nel punto vendita della “Cittadella”, a ridosso del quartiere Macchitella. Il proprietario dell’immobile che ospita il supermercato non riceve più i pagamenti dell’affitto e così sarebbe scattata la procedura di sfratto. Ingressi sbarrati e lavoratori che adesso si trovano davanti ad un vicolo cieco. Da qualche tempo, saracinesche abbassate ad Albani Roccella e pare che a rischio possa esserci pure il punto vendita, nella zona di via Venezia. Un effetto a catena che travolge non solo le attività, ma soprattutto i dipendenti. Su un totale di quattro market avviati in città, ne potrebbe rimanere solo uno. Non ci sono ancora certezze, in attesa che la proprietà faccia chiarezza.