Crisi economica, appello parti sociali: “Qual è piano amministrazione? Servono fatti”

Gela. Proposte se ne sono fatte diverse, nel tentativo di organizzare una ripresa economica, che in città probabilmente sarà ancora più difficile rispetto ad altri territori. Sono state toccate ipotesi che vanno dall’uso delle royalties Eni a quella delle compensazioni, sempre in base ad accordi con la multinazionale. Ad oggi, però, non c’è una decisione univoca. Sono le parti sociali a bussare nuovamente alla porta dell’amministrazione comunale e del consiglio, nonostante le riunioni che si sono susseguite. “Noi, categorie produttive, rappresentanti delle micro, piccole e medie imprese, sindacati confederali, ordini professionali, siamo convinti che solo utilizzando azioni concrete, chiare, rapide si può riscrivere una nuova pagina economica del territorio. Sul piano dell’analisi tutti siamo certi che non ci siano precedenti in Italia e in buona parte del mondo, ma ciò non basta, non è più tempo di condividere l’analisi del contesto, è tempo di agire per far spazio ai fatti, con un sostegno tangibile e concreto. Noi tutti, da circa quindici giorni – dicono i segretari sindacali confederali, i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e degli ordini professionali – esterniamo in tutti i modi le nostre proposte, sostenute dalle ansie e forti dei nostri valori e di ciò che rappresentiamo. Abbiamo elaborato proposte semplici, dirette, vere, ma aperti a qualunque altra soluzione che porti al raggiungimento dello scopo”. Al momento, anche le parti sociali hanno la consapevolezza che non ci sia una vera soluzione istituzionale anti-crisi. “Nel nostro primo documento pubblico abbiamo indicato una strada, l’uso delle royalties, proposta a quanto pare non percorribile, lo stesso sindaco ha avanzato un possibile utilizzo delle compensazioni Eni, infatti la conferma è arrivata stata anche dal vicesindaco. Ad oggi attendiamo di conoscere lo stato dei fatti – aggiungono – cosa è stato fatto concretamente. Non siamo interessati alla fonte dei finanziamenti, bensì all’apertura delle attività, alle saracinesche alzate e alle licenze commerciali attive. In caso contrario sarà una crisi economica per tutti, questa è una certezza. Chiudendo le attività economiche, oltre ai titolari nuovi disoccupati, avremo tutti i dipendenti senza occupazione e senza una possibilità di trovarne un’altra”.