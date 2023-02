Crisi finanziaria, alta tensione in aula: giunta ha indicato le priorità al dirigente

L’assessore Faraci ha dato riscontro anche all’interrogazione del gruppo consiliare di “Una Buona Idea” e le tensioni sono aumentate. La responsabile del settore finanziario ha ricordato che in base alla normativa, superato il termine per il bilancio di previsione, si deve procedere con il rendiconto 2021. Ha confermato che il riaccertamento non è ancora concluso, richiamando il contenuto di una nota trasmessa dal dirigente ad interim Loredana Patti, che indica una serie di ragioni, anche organizzative, che hanno generato un aumento dei tempi. Per i civici di “Una Buona Ideea”, Davide Sincero e Rosario Faraci, anche l’assenza di un dirigente al bilancio a tempo pieno è una pecca grave. “Era stata avviata una selezione per individuare un nuovo dirigente. Al momento, senza bilancio, non ci sono le risorse per pagare la commissione”, ha precisato inoltre l’assessore. L’eventuale procedura a scavalco, inoltre, prevede domande entro l’11 febbraio “ma al momento non ne risultano presentate”, ha aggiunto. Tutti fattori che per l’amministrazione comunale stanno allungando i tempi delle verifiche in tutti i settori. Sincero però ha spiegato che uno schema di bilancio era stato approvato in giunta. “C’era – ha detto – perché dopo il parere negativo dei revisori non sono stati fatti gli approfondimenti necessari per riproporlo?”. Un intervento che ha fatto reagire l’amministrazione presente in aula. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Romina Morselli sono usciti contrariati. “Da “Una Buona Idea”, il cui ex assessore ha condiviso in pieno la scelta dell’amministrazione sul bilancio, non ci aspettavamo un intervento di questo tipo – dice Morselli – sono state dette cose non vere”. Intanto, prima della seduta di question time, i capigruppo hanno avuto modo di valutare per la prima volta i correttivi presentati dal dirigente e trasmessi alla giunta e alla presidenza del civico consesso. L’opposizione potrebbe iniziare ad assumere iniziative e non è per nulla scontata la presenza in aula per il voto ai correttivi, almeno di una parte del gruppo che non sta con il sindaco.