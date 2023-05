Crisi finanziaria, confronto Faraci-revisori: si stringe su debiti con l’obiettivo del rendiconto

Gela. L’approvazione della delibera dei riaccertamenti sembra aver dato maggiore slancio ai lavori in corso a Palazzo di Città, nel tentativo di farsi trovare pronti per la trasmissione dei correttivi alla Corte dei Conti. Anche oggi non sono mancati i controlli e le verifiche sugli atti che arrivano dai settori. L’assessore al bilancio Mariangela Faraci è stata a confronto con i revisori, presenti a Palazzo di Città. La ricognizione dei debiti fuori bilancio sembra praticamente conclusa e il collegio pare non stia individuando criticità particolari. Le attività in corso sono tutte propedeutiche al rendiconto 2021, che fornirà l’assetto effettivo del disavanzo dell’ente comunale. Il documento finanziario, se la tabella di marcia non subirà rallentamenti, potrebbe essere trasmesso alla presidenza del consiglio comunale entro fine mese o al massimo nei primi giorni di giugno. Il 12 giugno è fissata la seduta di prosecuzione per il dibattito sulla sfiducia ed entro quella data vanno trasmessi i correttivi richiesti dalla Corte dei Conti.