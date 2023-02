Crisi finanziaria e Pef, capigruppo incontrano l’amministrazione: Sinapsi in consiglio d’urgenza

Gela. Il confronto ci sarà e già domani. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito, che in serata ha avuto modo di avere un colloquio con il sindaco Lucio Greco e con i rappresentanti dei comitati di quartiere, ha convocato i capigruppo consiliari. Domani mattina, si farà il punto sull’attuale situazione della crisi finanziaria del municipio. Ci saranno i consiglieri e sono stati convocati il sindaco Lucio Greco, l’assessore al bilancio Mariangela Faraci e il dirigente ad interim Loredana Patti. Dopo l’audizione alla Corte dei Conti, dovrebbe essere l’occasione per tirare le prime conclusioni, in attesa degli atti finanziari. L’esigenza è sorta pure nella prospettiva del piano economico finanziario per il servizio rifiuti. Il Pef, che già ha fatto montare dubbi tra i consiglieri, dovrebbe arrivare in aula consiliare a stretto giro. Secondo l’amministrazione comunale, solo con l’approvazione del piano e delle tariffe Tari sarà possibile siglare il contratto attuativo per il nuovo servizio rifiuti in house. Alla capigruppo, a loro volta, parteciperanno l’assessore al ramo Ivan Liardi e il dirigente.