Crisi finanziaria, maratona all’Ars: “sblocca royalties” nel maxi emendamento del governo

Gela. Ieri, il presidente della Regione Renato Schifani si è sbilanciato, contattando anche il sindaco Lucio Greco. Il governo intende proporre una modifica alla normativa in materia di royalties. Dovrebbe essere il passo atteso a Palazzo di Città, nel tentativo di poter disporre dei fondi estrattivi, almeno per il prossimo biennio, a copertura della spesa e per riequilibrare numeri di bilancio che secondo la Corte dei Conti rischiano un profondo rosso. Lo “sblocca royalties” dovrebbe essere contenuto in un maxi emendamento. Domani, dovrebbe essere direttamente il governo regionale a presentarlo all’Ars, nel corso del dibattitto sulla legge finanziaria che è in corso.