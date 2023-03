Crisi finanziaria, settore bilancio al dirigente Amato: giunta autorizza convenzione con Enna

Gela. E’ uno dei tanti pezzi attualmente mancanti nell’organigramma del municipio, da mesi stretto nella morsa della crisi finanziaria. L’amministrazione comunale sta cercando di serrare i ranghi e attende che si sblocchi l’arrivo, seppur a scavalco, del dirigente Concetta Monia Amato. Sarà lei ad occuparsi del settore bilancio, che è ormai il perno di questa fase. L’insediamento del nuovo segretario generale Carolina Ferro risale alla scorsa settimana e a breve dovrebbe essere seguito dall’avvio dell’attività del dirigente Amato, che però potrà operare solo per due ore a settimana, essendo dipendente del Comune di Enna. La giunta ha autorizzato la convenzione da sottoscrivere proprio con l’ente ennese. Il sindaco Lucio Greco e gli assessori sembrano assai convinti delle capacità del dirigente Amato, anche in una periodo tanto convulso come quello attuale. Il successore, seppur a tempo, dell’ex dirigente Alberto Depetro, dovrebbe iniziare la propria attività in municipio non appena sarà stipulata la convenzione tra i due enti.