Crisi giunta, azzeramento o dimissioni di tutti gli assessori? Nuovo vertice convocato da Greco

Sono ore frenetiche e i gruppi che fino ad oggi hanno confermato il patto con il sindaco non sono per nulla convinti che l’azzeramento e nuove aperture politiche possano essere le soluzioni a tutti i mali dell’amministrazione comunale. Addirittura, proprio gli assessori alleati potrebbero giocare d’anticipo presentando le dimissioni, senza arrivare all’azzeramento formale. Anche questa è un’ipotesi che non pare per nulla infondata. Gli esponenti più vicini al sindaco stanno facendo da tramite per cercare di capire se si possa arrivare ad un punto di incontro. Il tavolo convocato per le prossime ore dovrebbe servire forse a chiudere la fase delle scelte, con la formulazione del da farsi. Per Greco, decidere e in fretta è ormai prioritario. Ci sono troppe scadenze cruciali, a partire da quelle per gli atti finanziari. Andare avanti in un costante stato di incertezza politica lede e l’avvocato comunicherà ai suoi la possibile exit strategy, che dovrà superare da subito le prime prove sul campo. L’alleanza di tre anni fa potrebbe uscirne del tutto rivisitata.