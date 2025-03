Crisi idrica, divieto d’uso esteso a tutte le zone fornite dalle condotte Caposoprano e Macchitella

Gela. Il sindaco ha firmato una nuova ordinanza con la quale si vieta l’uso dell’acqua in tutte le aree interessate dalla fornitura nelle utenze servite dalla condotta idrica di Montelungo e Caposoprano per la presenza di trialometani e torbidità dell’acqua. L’acqua potrà essere utilizzata esclusivamente per i servizi igienici fino a nuova disposizione. L’uso delle centraline pubbliche di Macchitella, è consentito solo ed esclusivamente, per i fini riportati nell’ordinanza. La decisione fa seguito all’ordinanza 143 del 23 marzo scorso. Le ultime analisi dell’Asp Caltanissetta hanno confermato la persistenza di trialometani all’uscita del serbatoio Montelungo, presenza di torbidità marcata al serbatoio di Caposoprano e al punto di prelievo ospedale.