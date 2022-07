Crisi idrica, Greco scrive a Musumeci: “Caltaqua e Siciliacque trattano così solo Gela”

Gela. E’ ancora emergenza idrica in città e il sindaco Lucio Greco ha scritto nuovamente al presidente della Regione Nello Musumeci per chiedere che si dispongano tutti gli opportuni accertamenti e tutte le verifiche necessarie per fare chiarezza sui motivi legati alla persistente crisi, iniziata a maggio, aggravatasi sul finire di giugno e ancora drammaticamente in atto. Il sindaco chiede che il governatore faccia da mediatore e organizzi al più presto un incontro alla presenza di Caltaqua e Siciliacque, alle quali nei giorni scorsi era già stata inviata una lettera nella quale il sindaco chiedeva il ripristino immediato delle forniture e di mettere delle autobotti gratuitamente al servizio della comunità. “Non è possibile che i cittadini continuino a pagare per le inadempienze delle due società e a soffrire a causa di questa penuria di acqua, tra l’altro nel periodo più caldo dell’anno. Devono risolvere immediatamente il problema, qualunque esso sia, e devono adottare tutti gli accorgimenti affinché non si ripresenti più”, afferma Greco. Oltre che a Musumeci, il primo cittadino ha indirizzato la lettera anche agli assessori regionali Marco Falcone e Daniela Baglieri, all’Ati e alla prefettura.