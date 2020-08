Crisi idrica, maggioranza Greco senza numeri: non passa documento finale

Se il presidente Conti è stato piuttosto cauto nell’avanzare la soluzione dello scioglimento anticipato del contratto (comunque previsto nelle nuove intese), l’avvocato Lucio Greco si è dimostrato più risoluto. “La città continua a subire angherie – ha detto anche rivolgendosi al sindaco di Niscemi – ci sono ancora tanti disservizi che non sono stati risolti. Dobbiamo essere chiari e a nessuno è consentito di parlare in politichese. Dobbiamo indicare le soluzioni percorribili. Bisogna sapere se ci sono le condizioni per la risoluzione del contratto”. Il sindaco, anche da un punto di vista di ritorno politico, punta parecchio sulla vertenza idrica, che è stata un suo cavallo di battaglia quando era fuori dal municipio. Ma tra i suoi ci sono nervi scoperti che l’opposizione è riuscita a toccare. Durante l’intera seduta, lo scontro a distanza, con parole sempre più taglienti, è stato ancora una volta tra Greco e il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra. Il primo cittadino mal sopporta le incursioni politiche di Scerra, che anche durante il dibattito è tornato a contestare una strategia dell’amministrazione, che non starebbe sortendo effetti rispetto al servizio idrico. L’avvocato, secondo il consigliere di opposizione, non starebbe più usando il piglio di sfida verso Caltaqua, che invece lo aveva contraddistinto fuori dal municipio. “Ad oggi – ha detto Scerra – non sappiamo quale sia la vera posizione del sindaco”. L’avvocato ha controbattuto dicendosi infastidito dall’insistenza di “qualche consigliere”, che agirebbe in maniera strumentale e a difesa di interessi personali. La scia dell’opposizione, questa volta, l’hanno seguita sia i dem che i consiglieri di “Libera-mente”. Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti hanno lasciato l’aula al momento del voto sul documento finale. Stessa decisione assunta dai consiglieri di “Avanti Gela”, Pd, Fratelli d’Italia, Lega e Movimento cinquestelle. Grisanti ha spiegato che il gruppo non ha condiviso i contenuti “generici” del documento di maggioranza, che non sarebbe stato concordato. “Libera-mente” è sempre più distante dal sindaco e i numeri dell’avvocato si fanno preoccupanti. Solo nove voti a favore del documento finale (proposto dalla maggioranza), che non è passato per assenza del numero legale. Greco, piuttosto contrariato, ha lasciato l’aula e dovrà tentare di capire se la frangia critica della sua coalizione sia ancora con lui. I numeri registrati in aula lasciano pochi spiragli all’immaginazione politica. A favore del documento si sono espressi Davide Sincero e Rosario Faraci di “Una Buona Idea”, Rosario Trainito e Giuseppe Morselli di “Un’Altra Gela”, Vincenzo Cascino, Valeria Caci, il centrista Salvatore Incardona e il forzista Luigi Di Dio. “La città perde di nuovo – ha detto Incardona dell’Udc – chi è uscito dall’aula, ora lo spieghi nelle interviste”. L’azzurro Di Dio ha parlato di comportamenti “puerili”. “Evidentemente, chi ha perso il ricorso non si è ancora rassegnato”, ha detto il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli. Il sindaco dovrà tentare di non perdere altri consiglieri, dopo quanto accaduto con i dem. Gestire una maggioranza, che si è sgretolata come niente fosse, sarà ancora più difficile, dato che molti guardano all’assessorato lasciato libero dai dem. L’opposizione, invece, ha fatto filotto, organizzando una risposta politica a Greco, che questa volta è stata condivisa da consiglieri di maggioranza (“Libera-mente”) e da pezzi importanti come gli esponenti del Pd. Nessuna garanzia in bianco a Greco e questo vale anche per l’acqua, mentre la città si accontenterebbe di averla ogni giorno e a qualsiasi ora.