Crisi idrica nelle campagne, Scudera: “Da Mancuso mai risposte, non siamo politicizzati”

Gela. “Non siamo politici né ci facciamo politicizzare. Personalmente, lavoro in agricoltura da due generazioni”. L’imprenditore Liborio Scudera risponde così al parlamentare regionale di Forza Italia, Michele Mancuso, che difendendo il proprio operato rispetto alle tante emergenze che si registrano nel comparto locale, ha parlato di critiche nei suoi confronti “da parte di chi si fa politicizzare o ancora peggio si propone a politicante di turno”. Scudera e altri agricoltori del territorio, che ancora attendono che venga riparato l’ennesimo guasto alla condotta idrica, hanno chiamato in causa il parlamentare forzista, ritenendo che si stia interessando alla loro causa, solo adesso in vista della campagna elettorale per le regionali. “Ribadisco che fino ad oggi dall’onorevole Mancuso non è mai arrivato alcun riscontro alle nostre denunce pubbliche – dice ancora – lui e il suo partito, che in Regione hanno importanti rappresentanti, addirittura anche il presidente dell’Ars Miccichè, potrebbero fare molto ma non abbiamo visto nulla”. Scudera è tra gli agricoltori più attivi e da anni segnala disfunzioni e i tanti danni causati da una costante emergenza idrica, dovuta anzitutto alle dighe che non assicurano vere forniture.