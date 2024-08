Crisi idrica, potenziamento Bubbonia: anticipazione dalla Regione, fondi per 750mila euro

Gela. L’emergenza idrica non è alle spalle, tutt’altro. Nelle scorse ore, sono stati annunciati disservizi, che il sovrambito Siciliacque pare abbia comunque superato. Tra le soluzioni in essere nel tentativo di rafforzare le forniture alla città, c’è quella della fonte Bubbonia. Un progetto è stato autorizzato, attraverso l’Assemblea territoriale idrica, per circa tre milioni di euro. Si tenta di accelerare e così proprio dall’Ati, presieduta dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, è arrivata la richiesta di un’anticipazione da 750mila euro per tutte le attività preliminari e di progettazione. Serviranno a Caltaqua che si occuperà di portare avanti questa fase. La Protezione civile regionale ha dato il proprio assenso.