“Crisi idrica va affrontata in Regione”, Donegani: “Di Stefano non pensi a nominare assessori”

Gela. I disservizi idrici che mettono a rischio la tenuta di diversi quartieri della città sono una costante preoccupante. Questa mattina, la nonna di un bambino del plesso scolastico di via Palazzi ha protestato in municipio proprio per l’assenza di acqua nella scuola materna. “La gente è esasperata. Come “PeR” avevamo già chiesto prima dell’inizio dell’anno scolastico un intervento straordinario e una programmazione più analitica. Avevamo consigliato di evitare incontri interlocutori locali e di spostare la vertenza a Palermo investendo in prima linea Siciliaque e l’Ati, insieme al presidente della Regione”, dice Miguel Donegani.