Crisi idrica, pure in centro storico manca l’acqua

Gela. Continuano i disagi dovuti alla distribuzione idrica in città. A quanto pare i turni di erogazione anche oggi non sarebbero stati rispettati. In vico di Bartolo, proprio antistante alla chiesa madre, residenti e commercianti hanno trovato i rubinetti a secco.

“Non possono fare un calendario e poi non attenersi ai turni – dichiara Nicola Fontana,operaio di un bar che si affaccia su piazza Umberto – le attività commerciali non possono trovare i rubinetti a secco la mattina quando aprono. È già grave avere un bene di prima necessità ogni tre giorni, se poi saltano il turno qui non sappiamo più come fare”.