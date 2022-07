“Crisi M5s? Non la percepisco”, Morgana: “Coerenti e con Pd non sia calcolo elettorale”

Gela. Non si avverte un’eventuale flessione, sulla scia di quanto sta accedendo in questi giorni nelle stanze del governo nazionale e in parlamento. A livello locale, i grillini del Movimento cinquestelle sono impegnati nella fase delle primarie per la presidenza della Regione e anche negli scorsi giorni ci sono state riunioni con gli esponenti del fronte progressista. “Non avverto nessuna crisi, non la percepisco – dice l’avvocato Simone Morgana che dei cinquestelle è stato consigliere comunale e candidato a sindaco nel 2019 – le nostre sono scelte di coerenza, compresa quella fatta con il governo nazionale. Siamo da sempre impegnati sui temi della tutela ambientale e non scendiamo a compromessi”. Sul piano locale, c’è spesso stato un dialogo istituzionale con il sindaco Lucio Greco. A differenza di un Pd che ancora adesso è al centro di diverse voci su possibili nuove intese con l’amministrazione, i pentastellati questa strada non l’hanno mai presa in considerazione. Una linea che non cambia. “E’ giusto, per il ruolo che ricopriamo nel governo nazionale, dare un sostegno istituzionale – dice Morgana – ma per il resto, nei rapporti con l’amministrazione comunale non c’è altro. Ci limitiamo a dare riscontri con la nostra attività istituzionale”. Morgana, inoltre, è convinto che il campo progressista, che a breve si misurerà con le primarie per la presidenza della Regione, potrà avere una vera consistenza solo se ci sarà “un’intesa su programmi, progetti e idee”. “Accordi solo finalizzati ad un mero calcolo elettorale non servono”, aggiunge. I grillini, sul territorio, più volte hanno dovuto affrontare turbolenze interne, che ci furono anche quando si trattò di arrivare alla candidatura dello stesso Morgana a primo cittadino. “Oggi, c’è maggiore serenità e una tendenza minore alla conflittualità”, dice ancora. L’ex consigliere comunale, inoltre, è convinto che sulla lista per le regionali si troverà un’intesa complessiva, anche se gli aspiranti sono tanti, ad iniziare dagli uscenti Nuccio Di Paola e Ketty Damante. Esclude, inoltre, che la scelta di Barbara Floridia per le primarie, nonostante i pronostici dessero molte chance a Di Paola, possa far venire meno l’impegno del gruppo locale.