Crisi maggioranza, Di Stefano: “Civici ci sono sempre stati, giunta politica si può fare”

Gela. Con l’azzeramento, deciso dal sindaco Lucio Greco, ha scelto di attendere le prossime valutazioni dell’avvocato, mantenendo i contatti con il suo gruppo politico. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano, in questi due anni di governo della città si è fatto carico di dossier molto importanti e c’è lui dietro al lavoro che si sta concentrando su programmi di finanziamento come “Agenda Urbana” e “Qualità dell’abitare” e sui relativi finanziamenti (un totale di circa cinquanta milioni di euro). E’ stato il riferimento dei civici nella gestione amministrativa. Gli esponenti di “Una Buona Idea”, dal segretario Rino Licata e fino ai consiglieri comunali Davide Sincero e Rosario Faraci, considerano cruciale il ruolo di Di Stefano. Il rientro in giunta del vicesindaco è la condizione imprescindibile posta dai civici. “Spero solo che la crisi politica venga risolta nel più breve tempo possibile, in un modo o nell’altro”, dice Di Stefano. Non sta partecipando ai vertici di maggioranza, dando priorità al ruolo istituzionale di chi coordina il movimento e dei consiglieri comunali. “Per ora, gli assessori diciamo che sono “sospesi” – aggiunge – mi pare giusto attendere le decisioni del sindaco. Un mandato c’è oppure non c’è”. Sul futuro dell’alleanza, Di Stefano pare avere le idee piuttosto chiare. “Questa crisi si può chiudere in poco tempo – aggiunge – ci sono tutte le condizioni per ripartire con una giunta politica che rispecchi l’esito del voto di due anni fa. Il nostro movimento è sempre stato presente e ha supportato l’azione dell’amministrazione. Noi ci siamo sempre stati, prima, durante e dopo”.