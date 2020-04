Crisi maggioranza, domani pomeriggio vertice: Sammito, “non credo a tensioni”

Gela. “Porre domande, anche ad alta voce, e attendersi risposte politiche immediate credo sia fisiologico in una maggioranza tanto ampia come quella del sindaco Lucio Greco”. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, pur mantenendo una certa tendenza a non intervenire nelle dinamiche interne ai pro-Greco, fa comunque capire di voler disinnescare la recente crisi interna, fatta di attacchi incrociati tra alleati. Civici e partiti non dimostrano grande feeling e il taglio dei 33 milioni di euro del Patto per il Sud ha alimentato divergenze sempre più nette. “Non penso si tratti di tensioni – aggiunge – ripeto che è normale avere divergenze su alcuni argomenti. Tutti i gruppi consiliari guardano al bene della città e magari c’è chi si attende risposte concrete, soprattutto da quegli alleati che hanno collegamenti istituzionali diretti con la Regione o con il governo nazionale. Non vedo fratture insanabili. Preferisco guardare alla mia attività, senza incidere su dinamiche che non riguardano la presidenza del consiglio”.