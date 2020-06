Crisi maggioranza, Greco ai box: “Serve un pit stop per ripartire”

Gela. Una mossa, probabilmente, per non far scappare il Pd e tentare di convincere anche la fazione “critica” della maggioranza. Il sindaco Lucio Greco, da domani, inizierà una serie di incontri. Ammette, che ad un anno dalle elezioni vinte e con il giudizio del Cga ancora in sospeso, serve un rilancio. Gliel’hanno fatto capire i dem, ma anche altri alleati non sembrano del tutto convinti dall’attuale corso amministrativo. “Credo sia arrivato il momento di tracciare un primo bilancio e fare il punto della situazione, al fine di capire quali possano essere le modalità più giuste per un rilancio globale dell’attività amministrativa. E’ mia intenzione – dice – avviare un confronto con tutte le forze politiche che mi hanno sostenuto in questi dodici mesi e, prima ancora, in campagna elettorale, perché hanno creduto e credono ancora oggi in un progetto valido, concreto e serio”. In questi mesi, la sua maggioranza ha in parte cambiato pelle, con una spinta centrista, dovuta all’ingresso dell’Udc. La dirigenza locale del Pd da settimane attende che la “crisi” aperta possa trovare soluzione. C’è stata la scelta dell’assessore Grazia Robilatte di mettere le proprie dimissioni in mano ai dirigenti locali, che hanno rilanciato anche su una rivisitazione delle deleghe assessoriali. Greco sembra però convinto della strada intrapresa e il piglio decisionista non lo lascia per strada. “Spero che ciò possa servire a serrare le fila – continua – a ritrovare lo spirito di squadra laddove si sia perso e a ripartire con nuovo slancio ed entusiasmo, perché i problemi da affrontare sono tanti e i cittadini aspettano, e meritano, risposte”.