Crisi maggioranza, Greco convoca gli alleati: fissata la riunione chiesta dai “critici”

Gela. Dopo lo scontro a distanza della scorsa settimana, il sindaco e la maggioranza si metteranno intorno ad un tavolo. Nelle ultime ore, è partita la convocazione decisa da Greco per una riunione, fissata in serata. L’avvocato e i suoi alleati dovranno dirimere tanti dubbi politici, che la frangia “critica” ha riproposto con più forza, a seguito del caso Italia Viva. Il sindaco e i renziani hanno stretto un patto, con la conferma dell’assessore Cristian Maluzzo, ufficialmente in quota Italia Viva. Una decisione che l’ala “critica” della maggioranza non ha accolto di buon grado. I civici di “Una Buona Idea”, i consiglieri di “Liberamente”, i forzisti, Valeria Caci e Rosario Trainito, hanno subito chiesto chiarimenti all’avvocato, in assenza di una vera condivisione sulla scelta. I “critici” non hanno partecipato alle ultime due sedute dell’assise civica, con la maggioranza che è andata in crisi. Hanno parlato del rischio che venga “inquinato” il patto civico. In serata, ci sarà il confronto che potrebbe essere decisivo.