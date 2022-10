Crisi nera per l’agricoltura locale, Licata: “Possibile chiedere sgravi economici”

Gela. Sgravi fino a 35 mila euro, su debiti contratti dagli agricoltori con i Consorzi di bonifica, compreso quello della Sicilia occidentale del quale fa parte la struttura locale. Le domande possono essere inoltrate proprio ai consorzi entro il 31 ottobre. Si tratta di una decisione regionale per andare incontro agli agricoltori in crisi. Il caro prezzi e sul territorio la costante emergenza idrica stanno mettendo a rischio la tenuta di migliaia di aziende. In settimana, una nuova rottura sulla condotta Cimia ha bloccato l’afflusso idrico verso la vasca di accumulo Badia, con tutte le conseguenze del caso. Non tutti riescono a versare le somme dovute al Consorzio di bonifica, che a sua volta attraverso una fase di flessione costante e i lavoratori sono in stato di agitazione da mesi. Sarà possibile accedere alla misura anche per quegli agricoltori che abbiano già pagato i contributi al consorzio di riferimento, attraverso uno storno che gli verrà assicurato sui versamenti successivi.