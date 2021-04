Crisi nerissima per la Melfa’s, spreca 23 punti di vantaggio e perde 67-66 a Catania

Gela. Crisi nera per la Melfa’s Gela Basket, sconfitta a Catania e capace di dilapidare anche 23 punti di vantaggio. Primo quarto equilibrato chiuso sul 21-19. La Melfas’ va a +16 con velocità in attacco e protezione in difesa. Al riposo lungo si va sul 41-25 e sembra tutto filare finalmente liscio. E le colpe sono soprattutto degli stessi atleti gelesi se il Cus Catania rientra in partita. Nel terzo quarto c’è un ulteriore allungo con Gela che si porta addirittura al +23 (50-27.). Purtroppo sembra un film già visto perché Seskus e compagni si fermano e consentono agli etnei di risucchiare punti su punti. All’ultimo riposo si va con un +10 che non è rassicurante (53-43) con la Melfa’s che negli ultimi sette minuti realizza solo tre punti. Saccà diventa immarcabile e Caiola e compagni iniziano ad avere il braccino corto.